Amazon Prime Gaming : de nouveaux jeux gratuits en Juillet, toujours 30 titres offerts !

Depuis le 21 juin dernier, Amazon diffuse plusieurs jeux gratuits dans le cadre de son offre Prime Gaming.

Rappelons qu'il s'agit de proposer des bonus dans certains jeux ou des jeux gratuits auxc membres Amazon Prime. Au total ce sont 30 titres gratuits qui sont attendus ce mois de juillet entre le 21 juin dernier et jusqu'à l'opération Prime Day qui se tiendra les 12 et 13 juillets.

Une nouvelle salve de titres est ainsi rendue disponible après Far Cry 4, Escape from Monkey Island, Astrologaster, Across the Grooves, Calico, WRC 8 FIA World Rally Championship proposés le mois dernier.

Pour ce début de mois de juillet, les joueurs peuvent ainsi mettre la main sur Maniac Mansion - Vite !, Suzerain, Fishing : North Atlantic ainsi que Fell Seal : Arbiter's Mark.

Mais rappelons que l'opération fait également la part belle aux jeux indépendants avec une liste conséquente de titres à récupérer gratuitement :

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Pour récupérer les jeux en question, rendez-vous sur Prime Gaming.