Amazon lance Prime Gaming

Avec son abonnement Amazon Prime, Amazon intègre désormais Prime Gaming. Il s'agit pour l'essentiel d'un repositionnement du service Twitch Prime dont la dénomination s'efface. La marque Prime serait plus " vendeuse " que la marque Twitch.

" Prime Gaming apporte plus de nouveaux contenus pour plus de jeux, plus de jeux gratuits et un abonnement mensuel à une chaîne Twitch ", écrit Amazon qui rappelle comptabiliser plus de 150 millions de membres Prime dans le monde.

L'évolution par rapport à Twitch Prime ne saute pas aux yeux, mais cela permet à Amazon de procéder à une forme d'uniformisation pour son abonnement Prime et de l'affubler d'une offre gaming clairement identifiée.

Il est question de contenus téléchargeables (DLC) pour des jeux populaires sur PC, consoles et mobiles. Amazon ajoute que pour ce mois-ci, plus de 20 jeux gratuits sur PC " à garder pour toujours " sont disponibles avec Prime.



Le groupe cite des accords avec de nombreux éditeurs de jeux vidéo, parmi lesquels Riot Games, Roblox et Rockstar Games.