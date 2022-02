Amazon Prime : vers une hausse du prix de l'abonnement en France ?

Dans le cadre de la publication de ses résultats pour le quatrième trimestre 2021, Amazon indique que le prix de l'abonnement Amazon Prime va augmenter aux États-Unis. Il s'agira de la première hausse de prix depuis 2018.

Actuellement, l'abonnement Amazon Prime aux USA est à 12,99 $ par mois ou 119 $ dollars par an. À partir du 18 février prochain, il passera à 14,99 $ par mois ou 139 $ par an pour les nouveaux abonnés. Les abonnés existants seront concernés après le 25 mars.

Amazon justifie ce relèvement du prix d'Amazon Prime par un élargissement des avantages offerts aux abonnés, ainsi que l'augmentation des salaires et des coûts de transport. Le groupe souligne par ailleurs que depuis 2018, Prime Video a triplé le nombre de contenus Amazon Originals.

Pas d'annonce à faire pour d'autres pays

Quant à savoir si le prix d'Amazon Prime va augmenter en France, Amazon a précisé n'avoir rien d'autre à annoncer concernant une hausse de prix hormis aux USA, tout en soulignant que chaque pays est évalué différemment. Une évaluation qui se fait chaque année.

" Nous examinons le prix relatif pour le client par rapport à notre coût pour fournir le service et l'utilisation et la valeur que nous créons pour les clients. Nous avons estimé, surtout après ne pas avoir augmenté le prix aux États-Unis depuis 2018, que le moment était venu de l'augmenter ", a déclaré le directeur financier d'Amazon.

En France, l'abonnement Amazon Prime est à 5,99 € par mois ou 49 € par an. Il comprend des avantages de livraison, un accès prioritaire avant le début de promotions, un programme d'essai d'articles éligibles avant achat.

C'est également toute une panoplie de services avec Prime Video (SVOD), Amazon Music Prime (plus de 2 millions de titres sans publicité), Amazon Music Unlimited à prix réduit, Prime Photos (stockage illimité sur Amazon Cloud Drive pour les photos), Prime Reading (centaines de livres depuis Fire ou Kindle d'Amazon, via les applications Kindle ou sur ordinateur) et Prime Gaming (jeux gratuits sur PC, contenus exclusifs, abonnement à une chaîne Twitch chaque mois).

Aux États-Unis, l'abonnement Amazon Prime est encore plus complet en matière de livraison, shopping et autres. Amazon Pharmacy est en outre mis en avant pour une livraison gratuite en deux jours de médicaments et des économies sur des ordonnances. Dans le monde, Amazon revendique plus de 200 millions d'abonnés Prime.