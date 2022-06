La fête de la Musique, c'est aussi avec Amazon !

La fête de la Musique, ce sont des concerts et des animations près de chez soi mais c'est aussi le plaisir d'écouter ses titres préférés avec l'offre Amazon Music et des réductions sur des produits audio pour en profiter.

Si la fête de la Musique est un moment de partage, on peut également la célébrer de façon quotidienne et plus intime avec les services de streaming musicaux, comme celui proposé par Amazon.

Que l'on soit abonné Amazon Prime ou non, la plate-forme Amazon Music permet d'accéder à un vaste catalogue de 90 millions de titres accessibles à tout moment sur son smartphone, sa tablette, son ordinateur ou sa Smart TV.

Les titulaires d'un compte Prime peuvent profiter de l'offre incluse Amazon Music Prime intégrant 2 millions de titres disponibles sans surcoût, avec l'accès à des playlists et stations pour prolonger le plaisir de l'écoute, un mode hors connexion pour profiter de sa musique même sans accès internet et un pilotage possible via l'assistant Alexa.

Pour aller plus loin et sans passer par Amazon Prime, le service Amazon Music Unlimited propose tout le catalogue de titres en qualité HD (Dolby Atmos et 360 Reality Audio) et sans publicité, ainsi qu'à des millions de podcast. Dans ce cas, l'offre Amazon Music Unlimited est proposée à 9,99 € / mois, sans engagement, avec 30 jours d'essai gratuit.

Et des produits audio en promotion pour en profiter

Et pour profiter de cette musique, il faut un équipement de qualité. Pourquoi ne pas profiter des promotions faites à l'occasion de la fête de la Musique sur des enceintes connectées et écouteurs audio ? Le choix vous appartient :

