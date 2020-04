Prime Video : Amazon propose l'achat et la location de films

Après les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon, Amazon déploie en France, ainsi qu'en Italie, Espagne et en Australie, son Store Prime Video pour la l'achat ou la location de films.

" Les films des plus grands studios internationaux comme Disney, Warner Bros., NBCUniversal, Sony, Paramount, Lionsgate pourront être loués ou achetés sur le Store Prime Video comme les titres récents Jumanji : Next Level et Joker disponibles dès maintenant ", écrit Amazon dans un communiqué.

Amazon souligne également du cinéma français avec des studios comme Gaumont ou Pathé. Derrière cette annonce, c'est tout simplement le lancement d'un service de VOD à l'acte (achat ou location d'un film à la demande).



Des options sont proposées pour un choix entre une qualité SD ou HD avec les films qui peuvent être achetés ou loués sur PrimeVideo.com et les applications Prime Video. L'ajout d'un film loué dans la bibliothèque vidéo se fera pour une durée de 30 jours. Au lancement du film loué, l'utilisateur dispose en moyenne de 48 heures pour le regarder.

C'est au final un service de VOD tout à fait conventionnel avec des prix qui débutent à 2,99 € pour la location et 11,99 € pour l'achat.

Store Prime Video vient en complément du service de SVOD (vidéo à la demande par abonnement) Amazon Prime Video. Une offre qui avait déjà été élargie avec Prime Video Channels pour l'abonnement à des chaînes payantes.