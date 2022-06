Avec Amazon, on peut essayer ses chaussures en réalité augmentée avant d'acheter

La branche Amazon Fashion a une nouvelle idée pour faire interagir les consommateurs avec ses produits. Elle lance le service Virtual Amazon Try-On d'essayage de chaussures en réalité augmentée pour aider les clients à se faire une idée de leur style avant l'achat.

Lancé aux Etats-Unis et au Canada dans un premier temps, il passe par une application iOS qui exploite les capacités avancées des iPhone et iPad en matière de réalité augmentée pour donner un aspect réaliste au rendu des chaussures virtuelles en attente de devenir réelles.

Tester son style avant d'acheter

Des milliers de modèles peuvent être ainsi "essayés", dont ceux de grandes marques. Les capteurs de profondeur de l'iPhone gèreront ensuite le rendu à l'écran et permettront d'examiner le résultat sous toutes les coutures et tous les angles.

L'expérience est purement visuelle et ne dira rien du confort et pas grand-chose de la texture mais elle constituera une porte d'entrée pré-achat et ce fameux "engagement" avec les consommateurs pour amener à la décision d'achat.

Et elle sera sûrement encore plus impressionnante une fois qu'Apple aura lancé son premier casque de réalité mixte, en attendant des lunettes connectées plus légères et discrètes.

Le recours à la réalité augmentée pour voir ce que donnent des produits sur soi n'est plus rare dans le secteur de la mode et crée une sorte d'expérience intermédiaire entre le site Web montrant les produits généralement en 2D et de façon impersonnelle et la visite dans une boutique.