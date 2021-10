Amazon enregistre des bénéfices divisés par deux

Petite surprise pour les derniers résultats trimestriels d'Amazon avec des profits quasiment divisés par deux sur un an.

Désormais dirigé par Andy Jassy, le groupe Amazon a annoncé un chiffre d'affaires de 110,8 milliards de dollars au troisième trimestre de son exercice 2021, en progression de 15 % sur un an. De grosses ventes trimestrielles avec toutefois une croissance qui ralentit et des profits divisés par deux sur un an.

Le bénéfice net trimestriel d'Amazon ressort en effet à 3,2 milliards de dollars, contre 6,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2020. À l'époque, Amazon avait largement tiré parti des effets de la pandémie de Covid-19 - et des confinements - avec un impact sur le commerce en ligne.

Le géant de l'e-commerce est désormais affecté par le retour des consommateurs dans les magasins physiques, mais surtout par des problèmes au niveau de l'approvisionnement. Pour la fin de l'année, Andy Jassy évoque des difficultés.

" Au quatrième trimestre, nous prévoyons plusieurs milliards de dollars de coûts supplémentaires pour notre activité grand public, parce que nous devons gérer la pénurie de main-d'œuvre, l'augmentation des salaires, les problèmes d'approvisionnement mondiaux et l'augmentation des coûts de transport, tout en faisant ce qui est nécessaire pour minimiser l'impact sur les clients et partenaires de vente pendant la période des fêtes. "

CNBC note que pour la première fois, les revenus trimestriels des services d'Amazon (55,9 milliards de dollars) ont dépassé ses ventes au détail (54,9 milliards de dollars). Ces services comprennent Amazon Web Services (AWS), la publicité, les services de vendeurs tiers et les abonnements Prime.