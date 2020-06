AMD vient d'annoncer que la marque ne produira prochainement plus aucune carte graphique embarquant 4 Go de RAM.

Pour AMD, il est temps pour le marché de la carte graphique d'évoluer et d'abandonner ainsi certains standards pour les réviser à la hausse. Cela passera par l'abandon net et définitif des cartes embarquant 4 Go de RAM.

AMD estime ainsi que les joueurs doivent profiter de matériel disposant de bien plus de 4 GO de mémoire vive dédiée. La marque a mené des tests sur ses séries Radeon RX 5500XT en 4 et 8 Go avec des jeux en 1080P et estimé que les résultats des cartes embarquant 8Go de RAM se montraient supérieurs de 19% comparé aux versions 4 Go.

Pour la marque, il n'y a donc aucune raison de proposer des cartes graphiques avec des performances au rabais et explique qu'il devient nécessaire d'assurer une certaine quantité de mémoire vive associée aux GPU afin de leur permettre de fonctionner à pleine capacité. Par ailleurs, le manque de RAM sur les cartes graphiques peut amener d'autres problèmes de performances...

Avec cette annonce, AMD prépare la communication autour de ses cartes de nouvelle génération.