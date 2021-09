AMD soutient toujours x86 mais pourrait proposer des SoC ARM à l'avenir

Depuis des années, AMD exploite l'architecture x86 d'Intel et constitue un petit poucet qui s'est sérieusement renforcé ces trois dernières années à la faveur des difficultés rencontrées par la firme de Santa Clara dans la gravure en 10 nm.

L'entreprise ne peut toutefois ignorer les évolutions du marché, que ce soit les attentes des partenaires envers des puces personnalisées ou la montée d'architectures concurrentes.

Alors qu'Intel, sous l'impulsion de son CEO Pat Gelsinger, relance des activités de design personnalisé et de production à la demande, Lisa Su, dirigeante d'AMD, avait déjà laissé entendre qu'elle pourrait suivre une voie similaire de conception de puces custom.

Ryzen, le fer de lance x86 d'AMD

Et ces composants pourraient exploiter l'architecture x86...tout aussi bien que la plate-forme concurrente ARM. Le directeur financier David Kumar a confirmé qu'AMD avait de bonnes relations avec ARM et pouvait concevoir des puces avec cette architecture si des clients le souhaitaient.

Tout en continuant de privilégier x86, AMD ne peut que constater que les puces ARM sont désormais présentes dans des segments comme les PC portables et les serveurs et ne veut pas manquer cette opportunité et il ne serait pas étonnant de voir aussi se développper des processeurs ARM pour PC ou serveurs sous la marque AMD à l'avenir, relève le site Tom's Hardware.

La roadmap ARM d'AMD au milieu des années 2010

On se souvient que AMD projetait de lancer des coeurs ARM AMD K12 vers 2016 avant d'abandonner cette voie et de se concentrer sur l'optimisation des performances de ses processeurs x86 autour de l'architecture Zen.

Il reste que la stratégie d'AMD doit être dans une position d'attente vis à vis du rachat potentiel de ARM par Nvidia et des conséquences potentielles d'un changement de propriétaire.