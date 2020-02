AMD Arcturus : pour un accélérateur AMD Radeon Instinct MI100 avec HBM2 ?

Alors que l'architecture Navi occupe les esprits et alimente la gamme de cartes graphiques grand public d'AMD, c'est l'architecture Arcturus qui revient sur le devant de la scène et pourrait se montrer dans un premier produit.

Gravée en 7 nm chez TSMC, elle serait le pendant de Navi mais destinée aux cartes graphiques et accélérateurs pour le segment professionnel. Et selon les premières informations, Arcturus pourrait se retrouver dans un accélérateur Radeon Instinct MI100 cadencée à 1,09 GHz en fonctionnement de base et 1,33 GHz en boost.

Ce dernier prendrait la suite des dernières Radeon Instinct MI50 / MI60 sous architecture Vega (en 7 nm) et serait accompagné d'une mémoire HBM2 (High Bandwith Memory) de 32 Go, peut-être boostée à une cadence de 1,2 GHz au lieu de 1 GHz pour les MI50 / MI60.

Les détails précis du GPU Arcturus embarqué (ici dans une variante Arcturus XL) ne sont pas encore connus (on évoque 7000 à 8000 coeurs contre 4096 pour la MI60) et et l'on peut seulement spéculer que l'accélérateur devrait offrir une performance de traitement supérieure à la génération précédente (58,9 TFLOPS en précision INT8 / 29,5 TFLOPS en précision FP16 pour la MI60) et qui pourrait peut-être se rapprocher des 100 TFLOPS en INT8.

Selon les fuites, une puissance de 200W est attendue pour la board mais difficile de savoir à quoi correspond cette valeur, sachant que les cartes précédentes annoncent une puissance de 300W.