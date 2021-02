AMD cède des parts de marché à Intel au quatrième trimestre 2020

Cela faisait 3 ans qu'AMD marchait en tête sur le marché des PC, mais finalement, Intel a réussi à encaisser le choc et s'offre un retour assez inattendu.

La crise sanitaire mondiale a relancé l'intérêt et surtout les besoins des utilisateurs en PC portables, notamment à cause des confinements appelant au télétravail... Et c'est finalement Intel qui a le plus profité de la situation tant sur le marché des PC fixes que des PC portables.

Selon Mercury Research, c'est au quatrième trimestre 2020 qu'Intel a réussi à renverser la vapeur et dépassé AMD. La situation ne vaut toutefois que pour le dernier trimestre avec sur l'année, AMD affiche toujours une hausse avec +1 point de progression sur les PC fixes et +2,8 points sur les portables.

Dans le même temps, la situation n'a que peu changé du côté des puces dédiées aux serveurs : la gamme EPYC continue de grappiller des parts de marché aux puces Xeon.