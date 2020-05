AMD dévoile sa très puissante et accessible RADEON VII PRO

AMD continue son offensive sur le secteur professionnel, et en marge de processeur Ryzen 4000 Pro, la marque ouvre un front sur celui des GPU avec une nouvelle Radeon VII Pro.

La marque dévoile ainsi une nouvelle carte dédiée aux professionnels, taillée pour la diffusion de contenu en 8K et les calculs les plus complexes. La cible est uniquement professionnelle : montage vidéo, calcul 3D, serveurs... L'idée est de venir concurrencer directement les équivalents Nvidia Quadro RTX500 et 4000 ainsi que les GV100 et GP100.

Et comme toujours, le premier argument principal chez AMD se situe du côté du prix avec un modèle à 3798 dollars , mais dans un second temps il est également intéressant de constater que les performances sont également supérieures (mais pas toujours) aux initiatives Nvidia. AMD fait ainsi remarquer qu'il sera possible d'acheter 2 cartes Radeon VII Pro à la place d'une Quadron GV100 (à 8999 dollars) et que l'on disposera d'un budget restant dans le reste du matériel.

La Radeon VII Pro affiche 16 Go de RAM HBM2 avec une bande passante de plus de 1 To/s, elle est compatible PCIe 4.0 X16, propose une puissance de calcul de 13,1 TFLOPS en simple précision et 6,5 TFLOP en double précision pour un TDP de 250W max. Elle propose par ailleurs pas moins de 6 ports Mini Displayport 1.4.

Sur le papier, la carte d'AMD est mieux équipée et plus performante que la Quadro RTX 5000. De quoi ravir les créateurs de contenu vidéo ou graphique, ou même certains domaines assez particuliers comme la publicité, les studios, régies, supermarchés... Puisque AMD indique que grâce à la synchronisation FirePro S400, il est possible de gérer jusqu'à 4 GPU pour de l'affichage simultané sur 24 écrans.

Grâce à son prix accessible, la Radeon VII Pro pourrait également déboucher sur d'autres domaines d'application. On s'attend ainsi à la voir s'intégrer plus largement dans les serveurs afin de doper certains services inscrits dans le Cloud.