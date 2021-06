"AMD FidelityFX Super Resolution : compatible avec les GPU Nvidia, mais..."

AMD a surpris en présentant plus en détails sa technologie FidelityFX Super Resolution, une alternative au DLSS de Nvidia et précisé qu'elle sera compatible avec la plupart des cartes graphiques, y compris celles de la concurrence. Mais voilà, AMD n'avait pas tout dit...

Ce mardi, AMD présentait sa technologie FidelityFX Super Resolution, une alternative au DLSS de Nvidia qui vise à upscaler les images pour améliorer les performances tout en gagnant en qualité graphique. La surprise venait du fait qu'AMD évoquait une technologie Open Source qui s'adapterait ainsi à plus de cartes graphiques que ne le fait le DLSS de Nvidia, et laissait entendre que le FSR pourrait ainsi être exploité par les cartes Nvidia y compris celles antérieures aux RTX. D'ailleurs, AMD a profité de sa démonstration pour présenter des résultats obtenus sur une GeForce GTX 1060.

Mais tout ne sera pas aussi simple... Scott Herkelman, responsable des produits

AMD Radeon a ainsi précisé sur Twitter que la marque ne comptait pas proposer elle-même d'optimisation pour les cartes de son concurrent. En clair, il sera de la responsabilité de chaque constructeur d'adapter la technologie FSR à ses cartes.

Pour profiter du FSR sur les cartes Nvidia il faudra que la marque décide de se pencher sur le sujet et qu'elle développe elle-même des pilotes dédiés. Il y a ainsi peu de chances que cela arrive, et on se demande ce qu'il en sera de l'avenir du FSR dont la popularité pourrait se retrouver très limitée.