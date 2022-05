AMD FSR 2.0 : quels jeux supportés pour la nouvelle génération d'upscaling ?

AMD proposera très bientôt sa nouvelle génération de technique d'upscaling FSR 2.0 et annonce une première liste de jeux concernés.

Face au DLSS de Nvidia, AMD a développé sa propre technique d'upscaling améliorant le framerate dans les jeux tout en conservant un certain niveau de détails, avec plusieurs paliers selon les attentes et la puissance du GPU.

Une nouvelle génération de sa technique FSR (Fidelity Super Resolution) a été présentée au mois de mars en réalisant toujours l'upscaling sans nécessiter de hardware ML (Machine Learning), contrairement à la méthode de Nvidia.

Cet aspect permet d'assurer une compatibilité plus large mais nécessite une bonne puissance du côté de la carte graphique. AMD annonce que le FSR 2.0 sera disponible dès le 12 mai et dévoile que le premier titre supporté sera Deathloop (Arkane Studios / Bethesda), en attendant Farming Simulator 22, Forspoken et Microsoft Flight Simulator qui seront mis à jour dans les mois à venir.

Plusieurs jeux compatibles, en attendant le support Xbox

D'autres jeux auront également droit au support de FSR 2.0 et une première liste est disponible :

Asterigos

Delysium

EVE Online

Grounded

NiShuiHan

Perfect World Remake

Swordsman Remake

Unknown 9 : Awakening

D'autres jeux seront ajoutés par la suite et il faudra voir ce que donne le support annoncé de FSR 2.0 sur les consoles Xbox Series X et S, en attendant une hypothétique prise en charge sur Playstation 5.