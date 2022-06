FSR 2.0 : l'upscaling d'AMD se rapproche pour les consoles Xbox

La technique d'upscaling d'AMD approche un peu plus de sa finalisation pour être transposée sur les consoles Xbox Series X et S.

Le groupe AMD propose une méthode d'upscaling baptisée FSR (FidelityFX Super Resolution) pour améliorer le framerate et la qualité visuelle des jeux sur PC. Elle a récemment été mise à jour en version FSR 2.0 et propose toujours plusieurs réglages mixant le curseur entre qualité visuelle et performances.

Au-delà des PC et grâce à une compatibilité large, FSR 2.0 doit être proposée aussi sur les consoles Xbox Series X et S qui, rappelons-le, font appel à une plate-forme matérielle AMD.

Si la firme n'a pas fourni de fenêtre de lancement, les équipes de développement Xbox ont déjà reçu un kit et le testent actuellement, signalant que la technique est proche du point de finalisation et tardera plus à être proposée sur les dernières consoles de Microsoft mais aussi sur la Xbox One, ce qui peut être surprenant étant donné son "grand" âge par rapport aux dernières consoles et alors que les prérequis hardware de FSR 2.0 sont relativement élevés.

FSR 2.0 sur Xbox, c'est pour très bientôt

L'upscaling n'est pas rare sur console, indique Tom's Hardware, et il reste à voir comment se comportera FSR 2.0 par rapport aux solutions existantes étant donné sa plus grande complexité même si elle utilise la même approche temporelle que les méthodes plus traditionnelles.

Cela pourrait compliquer la tâche (et le temps) de développement pour les jeux n'ayant pas initialement prévu d'intégrer l'upscaling initialement. Pour les autres, il sera facile d'utiliser les données supplémentaires.