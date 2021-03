AMD se met à son tour aux GPU dédiés au cryptominage

La situation que nous vivons est inédite : le monde entier souffre de la pénurie de semiconducteurs. Des effets pervers ajoutent un peu plus à la frustration des utilisateurs : les stocks de cartes graphiques déjà limités par la pénurie sont rapidement récupérés par les scalpers ou tombent entre les mains des cryptomineurs.

Résultat, Steam indiquait que les dernières cartes Nvidia RTX série 3000 ne représentaient que 0.2 à 0.7% des joueurs.

Pour les fabricants de cartes graphiques, la situation n'est pas tolérable. Nvidia a donc pris le problème par les deux bouts en décidant de verrouiller les performances de ses cartes graphiques grand public dans le minage de cryptodevises tout en annonçant des cartes dédiées au minage.

AMD emboite le pas sur le second point et prépare à son tour des GPU dédiés au cryptominage. Il s'agirait de cartes basées sur le GPU Navi 12 initialement prévu pour la Radeon Pro 5600M à destination des Mac d'Apple. Ces cartes n'embarqueraient pas de sortie vidéo, ne supporteraient pas le VCN et embarqueraient 40 CU et 2560 Steam processors avec de la mémoire HBM2.

Ces cartes auraient un avantage pour tous : elles seraient plus performantes dans le minage que les autres cartes, et n'exploiteraient pas les wafers de dernière génération, évitant ainsi d'impacter la production des cartes graphiques standard les plus récentes.