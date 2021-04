AMD Link : le jeu à distance sur les PC windows

AMD a déployé la version 21.4.1 de ses pilotes Radeon Software Adrenalin à destination de ses cartes graphiques. Et cette version profite de nombreuses améliorations, notamment au niveau de l'interface utilisateur, des options de streaming...

Mais surtout, ils proposent l'arrivée d'AMD Link à plus grande échelle, une fonctionnalité qui permet de proposer du "remote Play", soit lancer un jeu sur une tour PC par exemple, et y jouer depuis le confort de son canapé et son PC portable ou son téléviseur.

Le système permet de streamer les jeux jusqu'à une définition 4K à 144 images par seconde. AMD Link est également capable de prendre en charge l'audio 5.1 et que la latence a été réduite.

Jusqu'ici, AMD Link était déjà disponible, mais uniquement sur téléviseurs et smartphones. AMD étend donc les dispositifs compatibles et continue d'améliorer son système pour le rendre toujours plus performant.