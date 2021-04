AMD et Nvidia : des revenus en forte hausse en 2020 malgré les pénuries

Malgré un contexte complexe et une pénurie de semiconducteurs, AMD et Nvidia ont réalisé des chiffres d'affaires record en 2020.

AMD et Nvidia ont vu leurs revenus s'envoler en 2020 : les deux marques ont connu une croissance dépassant les 45 % sur l'année alors même que le contexte se voulait défavorable à plusieurs niveaux.

La pénurie de composants frappe le secteur de l'informatique et de l'électronique grand public depuis des mois maintenant, et s'il est un secteur particulier qui représente bien la situation, c'est celui de la carte graphique.

Pourtant, les deux marques les plus importantes de ce marché spécifique ont annoncé des résultats records pour 2020 tout comme les dix plus grandes compagnies de cicruits intégrés avec une progression globale des revenus de 26,4%.

C'est Qualcomm qui s'impose en leader sur l'année 2020 avec un chiffre d'affaires en hausse de 33,7%, une situation portée par le choix d'Apple de se tourner vers le fondeur pour certains composants de son iPhone 12.

On remarque également Nvidia à la troisième place avec une augmentation de 52,2% des revenus tandis qu'AMD s'installe à la 5e place et accuse une augmentation de 45% des revenus sur l'année. La croissance du duo est impressionnante : Nvidia a réussi à tirer profit de ses nouvelles générations de cartes graphiques quand AMD a profité du succès de ses dernières puces Ryzen mais aussi réussi à s'installer au coeur des nouvelles consoles Xbox Series et PS5.

Reste désormais à voir quel impact aura la crise des composants sur les chiffres de 2021.