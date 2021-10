AMD : la pénurie devrait impacter les PS5 et Xbox Series une bonne partie de l'année 2022

Les PlayStation 5 et Xbox Series ont été lancées en fin d'année dernière, mais la situation de pénurie de semi-conducteurs fait qu'elles ne sont encore pas pleinement disponibles sur le marché.

Difficile de se projeter sur un retour à la normale et chaque marque y va de sa propre estimation, plus ou moins optimiste. On a ainsi entendu Toshiba annoncer des problèmes et listes d'attente jusqu'en 2023.

Pour Lisa Su, PDG d'AMD, la situation devrait s'améliorer assez rapidement. Elle évoque ainsi la création de nouvelles usines construites au début de la pandémie et qui vont pouvoir commencer à produire pour permettre aux fournisseurs de rattraper la demande.

La production des puces les plus convoitées pourrait intervenir d'ici quelques mois dans ces nouvelles usines et participera à relancer le marché. Malgré tout, la pénurie devrait s'étendre sur une bonne partie de l'année 2022.