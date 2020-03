AMD présente son Ray Tracing en vidéo (et c'est décevant)

Cela fait deux ans que le Ray Tracing reste une technologie exclusive aux cartes RTX Nvidia. Mais les choses vont prochainement changer avec l'arrivée d'AMD et de son architecture RDNA 2.

AMD va prochainement pouvoir proposer aux joueurs une gestion matérielle du Ray Tracing qui fait actuellement les beaux jours de Nvidia et de sa gamme de cartes graphiques RTX.

La marque prépare ainsi son architecture GPU RDNA 2 qui intégrera les Xbox Series X et PlayStation 5 et de nouvelles cartes graphiques pour PC sont également attendues. Une architecture qui prendra en charge le RayTracing, et AMD tient à en faire la démonstration.

Dans une vidéo publiée par la marque, on peut ainsi voir du Ray Tracing 1.1 sous DirectX 12 Ultrimate.

Une vidéo qui peine toutefois à convaincre... Alors certes, les environnements sont bourrés de réflexions, mais l'ambiance qui s'en dégage n'est pas aussi impressionnante que les mises en scène sous Battlefield des cartes Nvidia RTX. Par ailleurs, on peut voir que la démo subit quelques ralentissements, il est même évoqué le fait que la vidéo tourne à 26 images par seconde sans qu'il soit possible d'obtenir une information claire à ce sujet, YouTube étant actuellement dans une passe de bridage des débits.

Reste que la vidéo est loin d'être aussi spectaculaire que ce à quoi on pouvait s'attendre.