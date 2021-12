AMD présentera ses nouvelles puces Radeon et Ryzen le 4 janvier prochain

C'est à l'occasion de l'ouverture du salon du CES 2022 le 4 janvier prochain qu'AMD a prévu une conférence lors de laquelle Lisa Su présentera les nouvelles générations de puces graphiques et processeurs de la marque.

AMD sera ainsi la première à dévoiler ses nouvelles puces Radeon et Ryzen, avant que Nvidia et Intel ne lui emboitent le pas. La conférence se tiendra le 4 janvier à 17h00 heure de Paris et il s'agira d'un livestream et non d'une vidéo tournée à l'avance. La PDG d'AMD en personne se chargera de dévoiler les nouvelles puces de la marque qui devraient s'inviter sur le marché à partir de l'année prochaine.

La marque promet déjà de "rendre l'année 2022 inoubliable pour les joueurs, les créateurs et les utilisateurs de PC mobiles."

AMD en profitera pour dévoiler des PC portables Advantage, des CPU Ryzen Mobile ainsi que de nouveaux portables ultrafins équipés des solutions Ryzen PRO Mobile, en marge des solutions Radeon et Ryzen pour desktop. Un programme chargé plutôt alléchant qu'il faudra rapidement comparer avec les nouveautés présentées par Intel.