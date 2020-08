AMD : des processeur Ryzen 6000 pour 2022

Une fuite concerne aujourd'hui la feuille de route supposée d'AMD, du moins en partie... Sur cette feuille, on peut constater les diverses architectures et gammes envisagées par la marque entre 2020 et 2022.

On peut ainsi identifier la gamme Renoir de cette année, puis Van Gogh prévue en fin d'année sous Zen 2 ainsi que la gamme d'APU Cezanne sous Zen 3 et Vega7... Le tout sera suivi en 2022 des processeurs Raphaël qui seront les premiers à profiter de l'architecture Zen 4 et de la gravure en 5 nm.

La bonne nouvelle, c'est que ces processeurs devraient également intégrer la solution graphique Navi 2... On devrait par ailleurs en avoir un aperçu un peu avant avec deux autres gammes d'APU : Dragon Crest et Rembrandt qui restent encore bien mystérieux.

Les premiers processeurs Ryzen série 6000 sortiront donc en 2022 et si AMD a envisagé l'intégration graphique, c'est que pendant ce temps, Intel devrait pour sa part intégrer son composant graphique Xe.