AMD Radeon RX 5500 XT : un GPU Navi 14 produit par Samsung et non TSMC ?

Surprise ! la base Navi 14 gravée en 7 nm de la carte graphique Radeon RX 5500 XT d'AMD proviendrait de Samsung et non de TSMC.

Avec les architectures Zen 2 (CPU) et Navi (GPU), le groupe AMD a basculé sur le noeud de gravure en 7 nm, faisant le bonheur du fondeur taiwanais TSMC, premier à proposer cette finesse de gravure dès 2018.

Dès lors, chaque annonce de produit chez AMD est vue comme une bonne affaire pour le groupe taiwanais.

Sauf que d'après les informations de Fudzilla, la base Navi 14 de la nouvelle carte graphique Radeon RX 5500 XT proviendrait en fait de Samsung Foundry, et non de TSMC.

On sait que AMD a noué un partenariat avec Samsung en juin dernier autour de solutions Radeon pour des smartphones et d'autres appareils et il est possible qu'un partenariat de production en 7 nm ait été également signé.

TSMC, qui a engrangé énormément de clients depuis 2018, fait tourner ses sites à plein régime et il est possible qu'AMD trouve dans Samsung des capacités supplémentaires pour ses produits.

Tom's Hardware rappelle qu'il existe plusieurs variantes du die Navi 14 et rien n'empêcherait que Samsung soit à l'origine de l'une d'elles. Pour le moment, aucun autre produit d'AMD n'a été identifié comme provenant de Samsung et l'information attend encore une confirmation officielle.