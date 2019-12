AMD Radeon RX 5600 XT : des caractéristiques pas si loin de la RX 5700 ?

La carte graphique Radeon RX 5600 XT devrait bientôt compléter la gamme des cartes graphiques sous architecture Navi d'AMD en venant se positionner entre la famille Radeon RX 5700 et la récente série Radeon RX 5500.

D'après une liste de caractéristiques diffusées sur Reddit et provenant d'ASRock, elle aurait pas mal de points communs avec la famille RX 5700. On trouverait en effet la même base Navi 10 / RDNA avec 2304 Streams Processors et 144 TU (Texture Units) mais avec des fréquences de fonctionnement plus basses.(1,235 GHz / 1,620 GHz vs 1,515 GHz / 1,750 GHz).

La Radeon RX 5600 XT serait également plus légèrement équipée en mémoire avec 6 Go de GDDR6 et un bus 192-Bit au lieu de 8 Go / 256-Bit pour la famille RX 5700, ce qui se traduira par une bande passante limitée à 288 Go/s, contre 448 Go/s pour la série RX 5700.

Le TDP de la future carte graphique, non indiqué ici, devrait logiquement être plus faible que celui des Radeon RX. Le GPU Radeon RX 5600 XT devrait être dévoilé durant le salon CES 2020 de Las Vegas début janvier.