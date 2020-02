AMD Radeon RX 5700 : si la carte graphique chauffe, c'est que les vis ne sont pas assez serrées !

Source : The Verge

Un début de réponse a été trouvé au fait que la carte graphique AMD Radeon RX 5700 tend à chauffer plus que la normale : les vis la reliant au dissipateur de chaleur ne sont pas assez serrées !

Si la carte graphique Radeon RX 5700 a inauguré l'architecture Navi gravée en 7 nm, nombre d'utilisateurs ont remarqué qu'elle avait tendance à chauffer plus que la moyenne, ce qui peut poser des problèmes pour le bon fonctionnement du PC mais aussi pour la durée de vie du GPU.

Le groupe Asus pense avoir trouvé un moyen d'y remédier. Il s'est aperçu qu'en serrant légèrement plus les vis reliant le GPU au système de refroidissement, au-delà de la recommandation d'AMD, et donc en rapprochant les composants électroniques du dissipateur de chaleur, ses cartes graphiques ROG Strix Radeon RX 5700 chauffaient moins, sans mettre en danger le GPU.

Alors que AMD recommande une pression de 30 à 40 psi pour le vissage du dissipateur, Asus a constaté qu'une pression de 50 à 60 psi permet de faire revenir les cartes graphiques dans des limites thermiques plus acceptables.

Mais il ne faut pas aller beaucoup plus loin pour perdre ce bénéfice et créer une contrainte, qui apparaît avec une pression au-delà de 75 psi. Aussi, Asus déconseille aux utilisateurs de réaliser un revissage eux-mêmes et propose de le réaliser en atelier pour ses cartes Asus ROG Strix Radeon RX 5700 / 5700XT.

Problème, le coronavirus perturbe le fonctionnement des sites de maintenance et Asus prévient que les délais pourraient être allongés par rapport à la normale. Pas sûr que les utilisateurs aient envie de se séparer longtemps sans leur carte graphique.