AMD Radeon RX 6000 : des GPU Navi 21 XTX / XT / XL selon le modèle

La famille de cartes graphiques Radeon RX 6000 d'AMD, avec la nouvelle architecture RDNA 2 et GPU " Big Navi " Navi 2x, sera présentée à la fin du mois et remettra en selle la firme sur le terrain des cartes graphiques gaming haut de gamme.

La Ceo Lisa Su a donné un avant-goût de la gamme lors de la présentation des processeurs Ryzen 5000 en Zen 3 et les informations continuent de se diffuser concernant les caractéristiques de la future famille de GPU.

Le site Videocardz compile les différentes données et affirme que le chef de file de la future gamme, la carte Radeon RX 6900 XT, embarquera un GPU complet Navi 21 XTX de 80 Compute Units, soit 5120 Stream Processors.

Ce Navi 21 XTX sera exclusif à AMD mais la carte graphique pourrait n'être disponible qu'en quantités limitées au lancement, avec 16 Go de mémoire GDDR6 et un bus 256-Bit. C'est sans doute le GPU aux trois ventilateurs déjà montré par AMD.

En-dessous, on trouvera la Radeon RX 6800 XT avec un GPU Navi 21 XT avec 72 Compute Units, soit 4608 Stream processors, et 16 Go de mémoire GDDR6 avec un bus 256-Bit et qui offrira comme le modèle précédent des cadences supérieures à 2 GHz.

Viendra ensuite la Radeon RX 6800 avec GPU Navi 21 XL avec 64 Compute Units (4096 Stream processors) et toujours 16 Go de GDDR6 avec bus 256-Bit mais sa cadence de base sera limitée à 1805 MHz, et 2015 MHz en boost.

Ce sont ces trois cartes graphiques qui seront présentées le 28 octobre mais Videocardz note qu'AMD aura aussi des Radeon 6700 et Radeon 6700 XT avec GPU Navi 22 à dévoiler plus tard, peut-être en janvier prochain.

La Radeon RX 6700 XT aurait un GPU Navi 22 avec 40 Compute Units (2560 Stream processors) et 12 Go de mémoire GDDR6 avec un bus 192-Bit.