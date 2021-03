AMD Radeon RX 6700 XT : les cartes graphiques en version Asus se montrent avant l'heure

C'est le 3 mars que le groupe AMD dévoilera la gamme Radeon RX 6700 XT qui donnera à l'architecture RDNA 2 la possibilité de se retrouver sur des produits gaming de milieu de gamme.

Dès à présent, deux cartes graphiques préparées par Asus sont visibles chez Videocardz avec un modèle à deux ventilateurs occupant 2,7 slots et mesurant 29,7 cm de long.

Dotée d'un GPU Navi 22 (peut-être en version allégée Navi 22-B réduisant son TGP), elle embarquera 12 Go de mémoire GDDR6 et dispose de connecteurs 6 et 8 broches.

On trouvera également une Asus Radeon RX 6700 XT TUF Gaming OC avec toujours 12 Go de mémoire GDDR6 et un GPU Navi 22 complet (Navi 22-A). Plus épaisse et plus longue que la présence, elle embarque trois ventilateurs et comporte deux connecteurs 8 broches.

Les prix et les disponibilités ne sont pas encore connus mais l'annonce d'AMD du 3 mars devrait lever le voile sur les caractéristiques attendues et les partenaires qui proposeront leurs propres déclinaisons.