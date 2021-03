AMD Radeon RX 6700 XT : la carte graphique gaming pour le jeu en 1440p

Après les modèles haut de gamme pour le jeu en 4K, AMD étoffe sa gamme de cartes graphiques Radeon RX 6000 et descend en gamme pour répondre aux besoins du jeu en 1440p avec la Radeon RX 6700 XT.

Une unique carte graphique (pas de version non XT, donc) est annoncée avec un modèle doté d'un GPU Navi 22 avec 40 Compute Units, une cadence allant jusqu'à 2442 MHz et avec 96 Mo d'Infinity Cache.

Le tout est accompagné de 12 Go de mémoire GDDR6 et demandera une puissance de 230W. On notera que la nouvelle carte graphique pourra exploiter la fonction Smart Access Memory en conjonction avec un processeur Ryzen 5000 pour optimiser encore un peu plus les performances, mais aussi avec un processeur Ryzen 3000, une extension de compatibilité ayant été annoncée par la même occasion.

Du côté des performances, justement, AMD présente sa Radeon RX 6700 XT comme la carte graphique gaming de milieu de gamme parfaite pour le jeu en 1440p.

Les 12 Go de GDDR6 sont présentés ici comme un atout en gaming 1440p par rapport à d'autres cartes (coucou Nvidia et ses cartes graphiques RTX 30 avec 8 Go de GDDR6) n'en offrant pas autant et AMD se décide enfin à évoquer du bout des lèvres les capacités en raytracing en plus des fonctionnalités FidelityFX.

Positionnée en milieu de gamme, la carte AMD Radeon RX 6700 XT est annoncée à 479 dollars avec une disponibilité à partir du 18 mars 2021. A cette occasion, et pour minimiser un risque de rupture de stock quasi-immédiat, les cartes graphiques d'AMD mais aussi les versions custom des partenaires seront disponibles simultanément.

Cerise sur le gâteau, AMD a teasé l'arrivée prochaine de PC portables embarquant des cartes graphiques Radeon RX 6000 mobiles, mais sans donner encore de détails.