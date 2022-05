AMD Radeon RX 6950 XT / 6750 XT / 6650 XT : les cartes graphiques officialisées, les prix aussi

Si AMD doit dévoiler une nouvelle architecture graphique RDNA 3 plus tard dans l'année, la firme n'en a pas fini avec RDNA 2 et annonce trois nouvelles cartes graphiques.

La dénomination légèrement différente suggère qu'elles ne sont pas exactement similaires aux autres cartes Radeon RX 6000 même si elles en récupèrent le GPU. Les Radeon RX 6950 XT / 6750 XT et 6650 XT se posent en effet comme des modèles très proches des versions standard mais avec des cadences plus élevées, une mémoire GDDR6 légèrement plus performante et des puissances requises un peu plus marquées.

On passe ainsi de 16 Gbps à 18 Gbps tandis que le TBP grimpe de 20 à 35W selon les modèles. Les gains de performances seront de l'ordre de quelques pourcents par rapport aux versions standard des Radeon RX 6000 mais ils permettront de devancer légèrement la concurrence représentée par les cartes RTX 30 de Nvidia.

Un meilleur rapport performance / watt face à Nvidia

Les tarifs officiels sont ceux qui avaient été évoqués il y a quelques jours :

AMD Radeon RX 6950 XT : 1099 dollars

AMD Radeon RX 6750 XT : 549 dollars

AMD Radeon RX 6650 XT : 399 dollars

La hausse des prix est sensible mais le retour des tarifs commerciaux aux environs des MSRP ne devrait pas créer de surcoût trop marqué. Il ne faudra donc pas s'attendre à de grandes révolutions sur ces cartes graphiques qui viennent plutôt mettre à jour certains modèles de la série et jouent les intermédiaires avant RDNA 3 et une série Radeon RX 7000.

AMD veut surtout démontrer le meilleur rapport performance / watt de ses produits par rapport à son concurrent.