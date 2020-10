AMD RX 6900 XT : les choses se précisent pour la concurrente de la RTX 3080

AMD prépare une nouvelle carte graphique haut de gamme et les détails se précisent autour du monstre rouge. On sait déjà que la carte graphique exploitera un processeur NAVI 21 XT qui devrait embarquer 5120 SP.

On apprend désormais que la carte pourrait fonctionner avec une fréquence d'horloge de 2,3 GHz et jusqu'à 2,4 GHz en boost. Cette vitesse pourrait permettre de doper la puissance de la carte pour lui permettre de venir jouer des coudes avec la RTX 3080 de Nvidia.

La carte serait par ailleurs équipée de 16 Go de GDDR6 et afficherait un TGP de 255 watts. En parallèle, une autre carte semble se profiler autour d'un NAVI 21 XL, il pourrait s'agir d'une RX 6800 XT affichant 3840 SP, 12 Go de RAM et une fréquence de 2,2 GHz en boost.