AMD Ryzen 3 3100 / Ryzen 3 3300X : les processeurs Zen 2 en ouverture de gamme

AMD complète son offre en matière de processeurs Ryzen de troisième génération avec les AMD Ryzen 3 3100 et AMD Ryzen 3300X placés en entrée de gamme.

Alors qu'AMD avait plutôt mis l'accent sur le milieu et le haut de gamme, les deux nouvelles additions dans la série de processeurs Ryzen de troisième génération sous architecture Zen 2 gravée en 7 nm viennent cette fois couvrir l'ouverture de gamme en introduisant les processeurs Ryzen 3 3000.

Deux variantes sont annoncées, AMD Ryzen 3 3100 et AMD Ryzen 3300X, toutes deux avec une configuration 4 coeurs / 8 threads (avec un SMT activé pour la première fois sur des Ryzen 3) et un TDP de 65W. Si elles disposent d'un cache total de 18 Mo, les fréquences varient légèrement entre les deux : 3,6 ou 3,8 GHz en fréquence de base et 3,9 ou 4,3 GHz en boost.

Ces deux processeurs restent destinés aux PC gaming ou pour créatifs mais à des tarifs ramenés à 99 dollars pour la première solution et 120 dollars pour la seconde.

Les nouveaux processeurs prétendent offrir 20% de performances gaming en plus face à un Intel Core i3-9100 et jusqu'à 75% de performances en plus pour les usages créatifs.

AMD en profite pour annoncer également un nouveau chipset B550 conservant le socket AM4 et intégrant un support pour l'interface PCIe 4.0 pour accueillir les processeurs AMD Ryzen 3 3000.

La disponibilité des processeurs AMD Ryzen 3 3100 et AMD Ryzen 3300X est fixée au mois de mai 2020 mais les cartes mères AMD B550 n'arriveront qu'à partir du 16 juin par l'intermédiaire des marques habituelles.