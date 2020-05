AMD Ryzen 3000 Matisse Refresh : les fréquences des trois processeurs en fuite

AMD prépare un refresh de sa gamme de processeurs Ryzen 3000 et l'on découvre désormais les fréquences de fonctionnement des puces.

AMD travaille depuis quelques mois sur sa prochaine gamme de processeurs Ryzen 3000 "Matisse Refresh" avec un bond en avant au niveau des fréquences de fonctionnement, permettant à la marque de venir contrer la gamme Comet Lake-S chez Intel.

Trois modèles sont concernés par ce petit coup de jeune : les Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 5 3600XT. La nouvelle version conservera le même nombre de coeurs et toutes les fonctionnalités déjà gérées, mais le processus de gravure a été optimisé entre temps et permet à AMD de doper les fréquences de fonctionnement des puces de 200 à 300 MHz.

Le Ryzen 5 3600XT voit ainsi sa fréquence de base passer de 3.8 à 4 GHz et sa fréquence Boost évoluer de 4.4 à 4.7 GHz. Du côté du Ryzen 7 3800 XT, on passe de 3.9 GHz / 4.5 GHz à 4.2 GHz / 4.7 GHz. Enfin pour le Ryzen 9 3900XT, on passe de 3.8 GHz / 4.6 GHz à 4.1 GHz / 4.8 GHz.

AMD devrait officialiser ses processeurs à la mi-juin pour une commercialisation début juillet.