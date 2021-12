AMD Ryzen 6000 Rembrandt en Zen 3+ : pour la première fois à 5 GHz en Boost ?

En attendan Zen 4 plus tard dans l'année, c'est une architecture Zen 3+ (avec gravure en 3 nm) que le groupe AMD va exploiter dans sa prochaine famille d'APU Ryzen 6000, nom de code Rembrandt.

Dès à présent, le site Wccftech révèle les noms de trois processeurs concernés et une partie de leurs caractéristiques. Le chef de file sera le Ryzen 9 6980HX arborant une configuration de 8 coeurs / 16 threads et une partie graphique Radeon 680M.

Si la fréquence de base n'est pas connue, il apparaît qu'il pourra pour la première fois atteindre 5 GHz en Boost. Il est crédité d'un TDP de 45W mais sa nature HX suggère qu'il pourra aller au-delà.

Les autres processeurs attendus sont les modèles Ryzen 9 6900HX (8 coeurs / 16 threads et 4,9 GHz en Boost) et Ryzen 7 6800H (8 coeurs / 16 threads et 4,7 GHz en Boost).

Cette série Ryzen 6000H devrait pouvoir utiliser de la RAM DDR5-4800 tandis que les Ryzen 6000U (très basse consommation) exploiteront de la LPDDR5-5200.

Le même site évoque également l'arrivée d'une nouvelle carte graphique mobile Radeon RX 6850M XT (GPU Navi 22) avec 12 Go de GDDR6 et un bus 192-bit, pour un TGP abaissé à 175W par rapport à la RX 6800M.