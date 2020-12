AMD Ryzen 9 5900HX : un mystérieux processeur octocore Zen 3 pour PC portables haut de gamme ?

Les processeurs mobiles en Zen 3 "Cezanne" d'AMD continuent de se montrer avant l'heure et le Ryzen 9 5900HX porte en plus le mystère de sa dénomination.

Après les processeurs Ryzen 5000 pour PC de bureau, AMD devrait dévoiler ces prochains mois la série Ryzen 5000 Mobile divisée en Cezanne (Zen 3) et Lucienne (Zen 2).

Les futurs processeurs pour PC portables commencent à apparaître dans les benchmarks et c'est cette fois un Ryzen 9 5900HX qui a fait une apparition sur Geekbench.

Il offre une configuration 8 coeurs / 16 threads avec 16 Mo de cache L3 (le double par rapport aux Ryzen 4000 Renoir) et une cadence de 3,3 GHz en base et 4,6 GHz en boost.

L'un des points intrigants vient de sa dénomination avec le suffixe HX. Le H correspond sans doute aux processeurs d'AMD mobiles haut de gamme avec un TDP de 45W mais le X reste mystérieux et la combinaison des deux n'a jamais été utilisée.

Les théories vont donc d'une configuration au TDP plus élevé que la normale pour en accroître les performances à la possibilité d'un overclocking. Toujours est-il que le processeur Ryzen 9 5900HX a été testé sur un PC portable Asus ROG Zephyrus GX551QS et qu'il fournit des valeurs de 1423 points en test single core et de 6912 points en test multicore sur Geekbench 5, avec un score single core 30% supérieur à celui du Ryzen 9 4900HS de génération précédente.