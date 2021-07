L'architecture Raphael d'AMD se précise et nous donne quelques éléments concernant les processeurs Ryzen série 6000.

Selon de nouvelles informations partagées par ExecutableFix, l'architecture Zen 4 d'AMD qui sera au coeur des CPU Ryzen séries 6000 devrait se limiter à 16 coeurs pour 32 threads.

Pendant un temps, les rumeurs évoquaient un modèle phare qui pourrait afficher 24 coeurs (Ryzen 6950X), mais AMD aurait fait le choix d'en rester à 16 coeurs sur sa gamme grand public et de réserver les modèles 24 coeurs à sa gamme Threadripper.

Rappelons que la génération Ryzen 6000 profitera d'une gravure en 5 nm de chez TSMC, ils inaugureront également le tout nouveau socket AM5 (LGA1718) ce qui implique que les processeurs n'auront plus de pins. L'architecture Zen 4 prendra en charge la DDR5, 28 voies PCIe 4.0 et devrait afficher un TDP limité situé entre 120 et 170 W selon les modèles de CPU.

Les Ryzen série 6000 sont attendus pour le quatrième trimestre 2022, ils viendront ainsi se confronter aux processeurs Intel Raptor Lake qui seront des refresh de la génération Alder Lake (12e génération) sortis début 2022.