AMD Ryzen Threadripper 3990X : le processeur 64 coeurs disponible

Pré-annoncé en novembre, dévoilé au CES 2020 de Las Vegas en janvier, le plus puissant des processeurs AMD Ryzen Threadripper, avec ses 64 coeurs / 128 threads, est désormais disponible.

Dans la série des processeurs AMD Ryzen Threadripper 3000 utilisant l'architecture Zen 2 gravée en 7 nm, il y a les modèles 3960X et 3970X de 24 et 32 coeurs mais on trouve aussi l'énorme Ryzen Threadripper 3990X doté de 64 coeurs / 128 threads.

Le processeur a été pré-annoncé en novembre et dévoilé plus complètement à l'occasion du CES 2020 de Las Vegas, révélant ses cadences (2,9 GHz / 4,3 GHz) pour un TDP de 380 Watts.

Avec une telle configuration, le processeur 3990X se destine au haut du panier du segment HEDT (High-End Desktop) et peut déchaîner sa puissance du haut de ses 288 Mo de cache et de son support de la RAM DDR4-3200 ainsi que de l'interface PCIe 4.0, que ce soit pour des besoins professionnels, créatifs ou pour du jeu.

A 3990 dollars l'unité, le processeur AMD Ryzen Threadripper 3990X est désormais officiellement disponible mais ne sera clairement pas pour toutes les bourses, ce qui n'est de toute façon pas son rôle (qui tient plus du produit vitrine)...et ce qui n'est pas si élevé pour s'assurer de telles performances, comme le montrent les premiers tests disponibles sur le Net.