L'AMD Threadripper 3990X fait tourner Crysis... sans aucune carte graphique

AMD a frappé fort avec la sortie de son processeur Threadripper 3990X, qui s'impose comme une véritable référence pour les joueurs et professionnels... Au point que certains se lancent dans des tests assez fous pour démontrer ses capacités.

AMD est décidément revenue de très loin avec ses processeurs, mais aujourd'hui la marque s'impose comme celle qui est véritablement capable de révolutionner le secteur avec des innovations majeures. Ainsi, la marque a récemment lancé sur le marché son Threadripper 3990X qui se présente comme le tout premier processeur à 64 coeurs HEDT au monde.

Le processeur est avant tout orienté vers les professionnels, mais sa puissance fait rêver les joueurs les plus exigeants. Il comptabilise ainsi 64 coeurs, 128 threads avec des cadences de fonctionnement situées entre 2,9 et 4,3 GHz pour un prix inférieur à 4000$ ce qui le rend particulièrement compétitif.

Linus Tech Tips s'est penché sur le sujet et s'est posé une question : ce processeur serait-il suffisamment puissant pour faire tourner, sans l'aide d'aucune carte graphique, un jeu phare des années 2000 ? C'est ainsi que le YouTubeur a tenté de lancer Crysis depuis le CPU d'AMD et réussi à y jouer.

Alors certes, le titre n'est pas d'une extrême fluidité, les conditions ne sont pas idéales, mais le jeu tourne et est praticable. La démonstration n'a l'air de rien, mais elle prouve à quel point AMD a progressé, et plus globalement la puissance des processeurs, au fil des années.

Rappelons que le Threadripper 3990X s'est offert 4 records du monde de CPU sur le site HWBOT avec notamment la possibilité de l'overclocker à 5,5 GHz.