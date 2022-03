L'AMD Threadripper Pro 5995WX impressionne dans un premier benchmark

AMD prépare actuellement la sortie de sa nouvelle génération de processeurs destinés aux professionnels. Il s'agit pour la marque de lancer ses Treadripper PRO 5000 qui profitent de l'architecture Zen 3.

Et c'est le Threadripper Pro 5995WX qui se présente comme la version la plus aboutie de la gamme et se présente comme un colosse et tout simplement LE processeur le plus puissant jamais sorti sur le marché.

Repéré sur Passmark, il s'installe à la première place de tous les CPU testés avec 108 822 points, écrasant au passage l'AMD Epyc 7763 et ses 88 338 points.

Il s'agit tout simplement du premier CPU à passer le cap des 100 000 points sur la plateforme. Il se montre 28% plus performant que son prédécesseur le Threadripper Pro 3995WX qui s'affiche à 85 161 points.

Le 5995WX est gravé en 7nm et embarque 64 coeurs pour 128 threads. Il embarque également 32 Mo de cache L2 et 256 Mo de cache L3 avec des fréquences de 2,7 GHz de base et jusqu'à 4,5 Ghz en boost. Le TDP est annoncé à 280 watts. Son prix devrait se situer entre 5000 et 6000 dollars hors taxes.