Médiateur de l'AMF : les réclamations liées aux ordres de bourse se multiplient

Comme toutes les Autorités, celle des marchés financiers, l'AMF, a son médiateur qui publie son rapport annuel sur l'évolution des dossiers traités. En 2021, la situation a été particulière avec une forte progression des grands indices boursiers et une appétence particulière du public pour les actions...sans forcément bien en connaître les rouages, ce qui a multiplié le nombre de réclamations, heureusement en général assez rapidement traitables.

Marielle Cohen-Branche, médiateur de l'AMF, indique ainsi que ses services ont géré près de 2000 dossiers en 2021, en augmentation d'un tiers par rapport à 2020 et constituants un nouveau record.

Sur cet ensemble, 1867 dossiers ont pu être traités et clos, dont plus d'un millier entrant dans le champ de compétence du médiateur, et avec à la clé 763 recommandations dont plus de la moitié ont été favorables aux demandeurs.

Combien peut-on gagner en bourse par mois ? La question a sans doute trotté dans la tête de beaucoup d'apprentis spéculateurs, mais le médiateur de l'AMF note que "l'arrivée d'investisseurs novices sur les marchés d'action ces deux dernières années" et l'utilisation de formulaires de saisine en ligne ont contribué à la forte croissance des requêtes.

Ainsi, les réclamations liées aux ordres de bourse, déjà multipliés par cinq en 2020, ont encore connu un doublement en 2021 et seraient le fait d'"une méconnaissance ou une mauvaise compréhension des différents ordres et services choisis par les investisseurs, en particulier les plus novices".

Entre les promesses de croissance des cryptomonnaies, des licornes ou des GAFAM, les sociétés high-tech ne connaissant pas la crise malgré la pandémie et la pénurie des semiconducteurs. Entre la multiplication d'applications sur smartphone et PC pour gérer soi-même ses actifs et pouvant donner une impression de facilité, se lancer dans une activité de spéculation peut être tentante, mais ne doit pas faire oublier que cela réclame un certain nombre de connaissances.

D'ailleurs, une partie du travail du médiateur pour régler les litiges a surtout été pédagogique, révèle le rapport, notamment lors d'opérations sur titres, comme des OPA ou des augmentations de capital, nécessitant de bien comprendre le contexte.

Pour 2022, le médiateur de l'AMF indique déjà que l'année débute avec un stock de dossiers en croissance de 21% donc nous ne le répéterons jamais assez, prudence lorsque vous souhaitez investir dans ces domaines qui comportent un risque de fortes pertes de votre capital.