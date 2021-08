L'Amiga 500 de retour en version miniature

L'Amiga 500 a bercé la jeunesse de millions de joueurs a la fin des années 1980 et reste pour beaucoup une machine emblématique de l'informatique et du jeu vidéo. Faisant suite à l'Amiga 1000 quasi inaccessible à l'époque, l'Amiga 500 positionné avec un tarif bien plus attractif a rencontré un succès immédiat.

Pour l'époque, la plateforme se voulait révolutionnaire, notamment grâce à une architecture relativement complexe embarquant trois coprocesseurs lui permettant de proposer des graphismes exceptionnels.

La machine fera son retour sous l'appellation THEA500 et c'est à nouveau Retro Games qui se charge de la conception et la vente. Il s'agira d'une version miniature de l'Amiga 500 qui proposera de l'émulation de la machine d'époque, mais aussi des composants ECS de l'Amiga, de l'émulation du chipset AGA de l'Amiga 1200 et de la console Amiga CD32.

La console embarquera 25 titres, dont la liste partielle a été dévoilée : Alien Breed 3D, Another World, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon the Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms: The Director's Cut ainsi que Zool: Ninja of the 'Nth' Dimension sont confirmés pour l'instant.

Un port USB sur la machine permettra par ailleurs de charger ses propres jeux via la plate-forme WHDLoad d'Amiga. Il sera également possible de sauvegarder ses parties.

La console sera livrée avec une manette à 8 boutons et une souris. Le clavier de la console sera quant à lui factice, mais il sera possible de brancher un clavier USB à la console. La commercialisation est prévue en début d'année prochaine au tarif de 129,99€