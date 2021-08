Les anciens iPhone parfois plus performants quand ils sont réglés sur la région France

Depuis quelques jours l'information circule sur Internet : l'iPhone serait parfois plus performant lorsque ses paramètres de région sont réglés sur "France", explications.

Une étude montre actuellement que dans de nombreux cas, le fait d'aller dans les paramètres de région de son iPhone pour sélectionner le pays dans lequel on se situe permet d'améliorer les performances des appareils.

En clair, si vous êtes en France, régler la région de votre iPhone sur la zone "France" permettrait de gagner en fluidité et en rapidité dans certaines applications, mais aussi globalement dans iOS. Mais pourquoi ?

Il faut remonter un peu dans le temps pour comprendre pourquoi et comment cela fonctionne.

Au milieu des années 2010, Apple fait face à différents problèmes avec la batterie de ses appareils. Pour résumer la situation, Apple partait du principe que son iPhone devait systématiquement donner le meilleur de lui même et les smartphones exploitaient tout le potentiel de leur matériel. Problème, cela entrainait aussi une surconsommation de la batterie en permanence, et certaines batteries rendaient l'âme en moins d'un an.

Si dans un premier temps c'est l'autonomie qui a été pointée du doigt, rapidement les ajustements d'Apple ont également été critiqués : l'iPhone adaptait la vitesse de son processeur en fonction de l'état de vieillissement de sa batterie.

L'affaire, découverte pile lors de la transition d'une version majeure d'iOS à l'autre, a créé un nouveau scandale. À la clé : plusieurs procès avec une amende de 113 millions de dollars à payer pour Apple.

Apple a donc de nouveau révisé sa copie et intégré un algorithme qui permet à iOS de s'adapter pour économiser de l'énergie lorsque le terminal n'est que peu sollicité, et adapter la fréquence de son processeur.

Lorsque l'on règle l'iPhone sur la région France, cet algorithme est désactivé par défaut. Les vieux iPhone peuvent ainsi régler leur région sur France pour récupérer un accès à la pleine puissance de leur appareil, au risque de voir leur autonomie fondre plus vite qu'à l'accoutumée toutefois.