Android 11 : quelles exclusivités pour les smartphones Pixel ?

Avec l'arrivée d'Android 11 et des nouveaux smartphones Pixel, Google ne compte pas changer de stratégie et devrait réserver certaines fonctionnalités à ses appareils, du moins temporairement.

Alors qu'Android 11est enfin disponible dans sa version définitive et que l'on attend la présentation des nouveaux Pixels 5 se pose la question de savoir quelles fonctionnalités seront réservées aux appareils de Google.

A chaque sortie d'un nouvel OS, Google profite ainsi de la sortie quasiment simultanée de ses nouveaux smartphones pour en faire une vitrine technologique. C'est la raison d'être de la gamme Pixel : proposer l'expérience la plus complète d'Android.

Ainsi, certaines fonctionnalités sont exclusivement réservées aux smartphones Pixel, du moins temporairement. Voici donc les quelques exclusivités accordées aux smartphones de Google avec Android 11.

La fonction Live View with Location Sharing permettra de disposer de plus d'informations dans Google Maps. Lors des discussions avec d'autres utilisateurs il sera possible de déterminer leur position et la distance qui les sépare pour mieux se rejoindre.

Les Smart Replies, les réponses automatiques, seront intégrées aux smartphones (on les retrouve actuellement principalement sur Gmail). La fonction sera intégrée dans Gboard.

En analysant les habitudes de l'utilisateur, le clavier proposera des applications que l'on est plus sujet à utiliser à l'instant T. C'est la présentation prédictive d'applications : un pop up s'affichera le dimanche matin juste avant votre séance footing pour lancer votre appli santé, proposera de lancer Spotify le matin quand vous partez au travail...

On profitera également de suggestions automatisées de noms de dossiers d'applications : lorsque l'on regroupe plusieurs applications dans un dossier sur l'accueil, un nom sera automatiquement proposé pour mieux identifier l'ensemble créé.

Voilà ce que Google indique pour l'instant, mais d'autres annonces devraient se faire après la présentation officielle des Pixel 5, notamment en rapport avec leur fiche technique et plus précisément dans la partie photo.