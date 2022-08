Android 13 arrive... la fragmentation de l'OS ne va pas s'arranger

Android est le système mobile le plus utilisé à travers le monde et pourtant tous les utilisateurs ne sont pas logés à la même enseigne du fait d'une fragmentation importante.

Google a récemment lancé le déploiement d'Android 13 en version stable, l'occasion de se pencher sur l'état du marché d'Android ou plus précisément de la fragmentation du marché.

Android est actuellement le système mobile le plus utilisé à travers le monde. Une situation logique puisqu'il y a bien plus de références de smartphones sous Android... Pour autant, tous les utilisateurs ne sont pas en mesure de faire évoluer leur appareil vers la dernière version de l'OS. Beaucoup de constructeurs n'assurent pas le suivi de leurs appareils et quand c'est le cas, il n'y a que les grandes marques qui garantissent l'évolution vers 2 versions majeures de l'OS ou plus.

Android Studio révèle ainsi une infographie permettant de savoir quelle version d'Android est actuellement la plus utilisée sur le marché. Sans grande surprise, c'est Android 11 qui est majoritaire avec 26,7% du parc suivi par Android 10 avec 22%. La troisième place reste occupée par Android 9 avec 14,3% quivi par Android 12 (13,%) et Android 8 (10,8%).

On remarque également que les versions d'Android 7 et inférieures représentent tout de même un peu moins de 13% de parts de marché au cumul.

La situation continue de poser des problèmes de sécurité puisque nombre de versions ne sont plus supportées par Android. L'arrivée d'Android 13 alors qu'Android 12 est loin d'être majoritaire sur le parc devrait fragmenter un peu plus le parc. Il devient donc urgent pour Google d'imposer davantage de suivi à ses partenaires et/ou de développer des versions plus légères de ses OS pour permettre à une majorité d'appareils de basculer vers une version qui profite des mises à jour de sécurité.