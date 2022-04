Android 13 devrait favoriser l'abandon de la SIM pour l'eSIM

Attendu pour cette fin d'année, Android 13 lève progressivement le voile sur ses fonctionnalités. Et il semble que Google souhaite accélérer l'abandon des puces SIM au profit de leurs versions dématérialisées.

Récemment déployé dans une nouvelle version bêta auprès des testeurs, Android 13 a été analysé par Mishaal Rahman du blog Esper. Ce dernier a analysé le code source de l'OS mobile et découvert que Google aurait trouvé un moyen d'améliorer nettement le fonctionnement de la technologie eSIM.

l'eSIM est une version dématérialisée de la carte SIM que l'on connait actuellement et qui prend la forme d'une puce. Déjà exploité par Apple et une poignée d'autres marques, l'eSIM est directement intégrée dans les appareils et permet à l'utilisateur de plus rapidement bénéficier de de nouveaux forfaits.

Pour l'instant, cette technologie est soumise à quelques limites : il n'est pas possible de se connecter simultanément à 2 opérateurs différents, et l'eSIM a encore quelques difficultés à fonctionner en double SIM.

Néanmoins, le code d'Android 13 montre que Google a réussi à contourner ces obstacles. Il sera ainsi possible d'activer plusieurs profils SIM sur une seule eSIM et se connecter à différents forfaits proposés par différents opérateurs. L'utilisateur devrait ainsi pouvoir jongler plus facilement entre ses forfaits (Pro et Perso par exemple).

La technologie développée par Google aurait été brevetée en 2020 et la marque serait enfin prête à là déployer avec Android 13. Avec cette nouvelle avancée, c'est tout le marché du smartphone Android qui pourrait ainsi basculer vers l'eSIM dans les années qui s'annoncent.