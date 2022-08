Le déploiement d'Android 13 débute ! Quoi de neuf ?

La mise à jour majeure Android 13 est déjà disponible en version stable. Pas de révolution, mais des évolutions pour Material You et la personnalisation, les outils de confidentialité, le support du Bluetooth LE Audio, la promesse de performances améliorées pour les applications.

C'est l'heure de la publication d'Android 13 en version stable. La treizième et nouvelle mouture majeure du système d'exploitation mobile arrive plus tôt que Android 12 en son temps qui avait profité d'une sortie automnale l'année dernière.

De manière progressive et au cours des prochaines semaines, le déploiement débute sur les smartphones Pixel de Google à partir du Pixel 4 et donc jusqu'aux divers modèles Pixel 6. D'ici la fin de cette année, Google mentionne les marques Asus, HMD (Nokia), iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Sharp, Sony, Tecno, Vivo et Xiaomi pour lesquelles des appareils auront droit à Android 13.

Pas de chamboulement avec Android 13 du côté du design et un accent qui est encore mis sur la personnalisation. Ce sont divers changements avec notamment une extension de Material You et sa couleur dynamique.

Les icônes à thème peuvent concerner des applications autres que celles de Google. L'apparence du lecteur multimédia s'adapte à l'écoute pour par exemple être en adéquation avec la pochette d'un album en cours de lecture. Au lieu d'une seule langue pour l'appareil et l'ensemble du système, il est en outre possible de définir des langues par application.

Sécurité et vie privée avec Android 13

Une page unifiée pour les paramètres de sécurité et confidentialité a pour objectif de réunir toutes les données idoines. Une autorisation de localisation aux applications n'est plus nécessaire afin d'activer le scan Wi-Fi. De même, une autorisation d'accès à l'ensemble de la bibliothèque multimédia n'est plus nécessaire pour partager des photos et vidéos spécifiques avec une application.

Pour envoyer des notifications, les applications ont l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'utilisateur. Après un court laps de temps et avec des données sensibles (adresse email, numéro de téléphone ou identifiants de connexion sur l'appareil), Android 13 supprime automatiquement le presse-papiers dans le but d'éviter le risque de regards indiscrets d'applications.

Bluetooth LE Audio et écosystème des appareils

La mise à jour du système d'exploitation comprend le support de l'audio spatial et le suivi de la tête avec des écouteurs compatibles. Ce sera le cas avec les Pixel Buds Pro. Le Bluetooth LE Audio (avec une latence plus faible) est de la partie, tandis que Fast Pairing est ajouté pour des objets connectés avec le protocole Matter. Google souligne un travail pour permettre de passer facilement entre plusieurs types d'appareils.

Du contenu (URL, image, texte ou vidéo) pourra être copié d'un smartphone Android et collé sur tablette, ou inversement. Pour les tablettes, Android 13 améliore le multitasking avec une mise à jour de la barre des tâches afin de voir facilement toutes les applications, glisser-déposer n'importe qu'elle application en mode écran partagé. La paume de la main et le stylet sont identifiés comme des touches distinctes pour éviter des erreurs de manipulation. Depuis un Chromebook, il sera possible d'envoyer et recevoir des messages des applications de messagerie.

Android 13 has officially launched with features that work across your devices, to make for a more seamless experience. See all that Android 13 has to offer. ? pic.twitter.com/1R6ZRFQ8Um — Android (@Android) August 15, 2022

Android 13 doit globalement améliorer les performances et l'efficacité de toutes les applications grâce à des mises à jour qui concernent l'environnement d'exécution ART (Android Runtime). C'est ainsi un ramasse-miettes (récupération de mémoire) basé sur la fonctionnalité userfaultfd du noyau Linux et des optimisations pour basculer vers et depuis le code natif plus rapidement.

À souligner qu'il est prévu des mises à jour du module ART pour les appareils à partir d'Android 12 (via des mises à jour du système Google Play). Un site dédié permet d'avoir un aperçu général des principales évolutions et nouveautés à attendre avec Android 13.