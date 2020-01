Android : 17 applications frappées par un malware découvertes sur le Play Store

Le système de vérification des applications du Play Store a de plus en plus de mal à identifier les menaces qui se camouflent au sein des applications mobiles. C'est ainsi que le Play Store héberge et diffuse régulièrement des applications contenant virus et malwares.

C'est à nouveau le cas selon Bitdefender qui dresse une liste de 17 applications diffusées en toute confiance sur le marché applicatif officiel de Google, et qui contiennent pourtant un malware.

Au total les applications en question ont été téléchargées 500 000 fois et fort heureusement, la menace reste limitée puisqu'elles intègrent un simple adware, soit un logiciel qui se charge d'afficher des publicités sur le smartphone de l'utilisateur, avec toutefois la possibilité d'handicaper lourdement l'usage du terminal.

L'adware ne se déclenche que 48h après l'installation de l'application concernée pour éviter d'éveiller les soupçons, il se propage dans plusieurs fichiers pour éviter d'être effacé, coupe les modules de protection en place sur le terminal et déclenche ensuite du spam publicitaire.

Google a déjà supprimé les applications concernées de son Play Store, mais si vous avez installé une de ces applications sur votre terminal, vous devriez la supprimer de toute urgence :