Android : 20 applications qui épuisent votre batterie

pCloud livre les résultats d'une étude menée sur les 100 applications mobiles les plus populaires du moment et mis en évidence les 20 applications qui pèsent le plus sur l'autonomie des smartphones.

Pour proposer une analyse parlante, pCloud se focalise sur trois aspects principaux : le nombre de services auquel l'application accède (GPS, appels, caméra), l'énergie consommée via l'usage de la RAM et du Processeur et la présence ou non d'un mode sombre.

Les deux applications les plus énergivores sont ainsi Fitbit et Verizon qui gèrent 14 sur les 16 services disponibles en fond de tâche.

Les autres applications les plus contraignantes sont principalement liées aux réseaux sociaux : 6 des 20 applications les plus énergivores sont ainsi des applications de réseaux sociaux.

La liste complète est la suivante :