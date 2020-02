Android : 24 applications du Play Store qui vous espionnent

Les chercheurs en sécurité de VPN Pro attirent l'attention sur un groupe de24 applications diffusées en toute confiance sur le Play Store de Google et qui pourtant intègrent un malware visant à espionner les utilisateurs.

Au total, les 24 applications auraient été téléchargées près de 382 millions de fois, elles ont toutes été développées par Shenzhen HAWK Internet Co, une société chinoise détenue par le groupe TCL. Les applications en question camouflent ainsi des malwares publicitaires et espion et demandent un grand nombre d'autorisations dangereuses et non légitimes au regard de leurs fonctionnalités.

Les applis demandent ainsi la permission à l'utilisateur de réaliser et recevoir des appels, prendre des photos, enregistrer des vidéo ainsi que du son. Des autorisations qui permettent d'espionner les utilisateurs et de renvoyer les données vers des serveurs basés en Chine.

Voici la liste des applications concernées:

Sound Recorder

Super Cleaner

Virus Cleaner 2019

File Manager

Joy Launcher

Turbo Browser

Weather Forecast

Candy Selfie Camera

Hi VPN, Free VPN

Candy Gallery

Calendar Lite

Super Battery

Hi Security 2019

Net Master

Puzzle Box

Private Browser

Hi VPN Pro

World Zoo

Word Crossy!

Soccer Pinball

Dig it

Laser Break

Music Roam

Word Crush

Contacté par VPN Pro, Google a immédiatement retiré les applications de son Play Store. Malheureusement, si vous avez installé une de ces applications, il faudra prendre soin de la supprimer manuellement de votre terminal.