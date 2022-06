Android Auto pour mobile s'arrête

" Android Auto pour mobile ne sera bientôt plus disponible. " C'est le message auquel des utilisateurs de cette application ont droit. Elle est autrement connue en tant que Android Auto for phone screens.

Il n'est pas ici question d'une version embarquée d'Android avec une intégration dans le tableau de bord du véhicule et pour un écran d'infodivertissement sur celui-ci, mais de l'application pour accéder à des outils directement sur l'écran du smartphone pendant la conduite.

L'arrêt proche d'Android Auto pour mobile n'est pas une grande surprise. Il a en fait été reporté à plusieurs reprises.

Google Assistant pour prendre le relais

Depuis Android 12 et pour des smartphones équipés de cette version, " le mode conduite de Google Assistant est l'expérience de conduite mobile intégrée " et l'application n'est plus disponible pour une installation.

À noter par ailleurs que depuis Android 10, Android Auto est intégré en tant que technologie du smartphone pour lui permettre de se connecter à l'écran du véhicule sans besoin de télécharger une application sur le Play Store.

" Pour les personnes qui utilisent l'application Android Auto for phone screens, elles passeront au mode de conduite Google Assistant qui est notre prochaine évolution de l'expérience de conduite mobile ", a fait savoir Google.