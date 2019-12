Android : vers l'enregistrement de vidéos de plus de 4 Go

À en croire un changement repéré dans la revue de code pour Android Open Source Project (AOSP), il sera prochainement possible d'enregistrer des vidéos d'une taille de plus de 4 Go avec Android et sur smartphone équipé.

Cette limitation paraît aujourd'hui obsolète. Selon XDA Developers, l'enregistrement d'une vidéo 4K sur un smartphone Pixel 4 de Google atteint 4 Go au bout d'une douzaine de minutes, avec une qualité par défaut de 30 images par seconde et un débit de 48 Mbps.

Au-delà de 12 minutes d'enregistrement vidéo en 4K, l'application d'appareil photo sauvegarde un fichier vidéo et débute l'enregistrement d'un autre fichier vidéo, sans pour autant alerter l'utilisateur. Un enregistrement 4K de 73 minutes a ainsi donné lieu à un saucissonnage avec sept fichiers différents.

XDA Developers : enregistrement vidéo 4K de 73 minutes avec Pixel 4

La limitation avait été mise en place en 2014 avec des classes pour MediaMuxer et MPEG4Writer. La levée de la limitation est en lien avec une évolution par rapport à un travail qui se faisait avec des fichiers 32 bits. Avec le changement, il a été possible d'enregistrer des fichiers vidéo d'une taille de jusqu'à 32 Go.

Prochainement avec Android 11 ?